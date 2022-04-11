染疫康复后首谈病情 英女王：当时感觉极度疲劳

（法新社伦敦10日电） 即将过96岁生日的英国女王伊丽莎白二世2月感染COVID-19（2019冠状病毒疾病），尽管幕僚当时对她的病情轻描淡写，但她如今首度谈起染疫时的身体状况，说自己当时严重疲劳。

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白金汉宫宣布女王染疫时，称已接种疫苗的伊丽莎白二世（Elizabeth II）出现「轻微的类感冒症状」。

不过，女王登时在庆祝破纪录的登基70周年之际，仍因染疫被迫取消一连串与外国外交官的会面行程。

伦敦东部的皇家伦敦医院（Royal London Hospital）有个以伊丽莎白二世之名命名的单位上周正式启动，女王透过视讯与医院工作人员和病患谈话时，回忆起她染疫时的病症。

根据白金汉宫今天释出的影像画面，女王对一名曾须使用呼吸器的确诊者谈起新型冠状病毒时说，「这确实让人非常疲惫和筋疲力尽，对吧？这是一场恐怖的大流行病，不是个好结果。」

皇家伦敦医院的COVID-19单位是在破纪录的时间内建成，以应付大量涌入的确诊者。

创建这个单位的小组成员说，他们是受到「敦克尔克精神」（Dunkirk spirit）的启发。这指的是二次世界大战期间，英国与盟军在德国部队攻击之下退至敦克尔克，当局在动员军舰和民船后，在这个法国北部靠近比利时边境的港口小城进行大规模军事撤退行动，成功保存英法数十万大军，奠定日后反攻欧洲的基础。

女王回答，「谢天谢天，它（敦克尔克精神）依然存在。这很有趣，不是吗？在面对一些重要事情的时刻，大家同心协力，这太棒了，对吧？」

女王去年10月在未经事先安排的情况下住院一晚，而她住院一事白金汉宫也是后来才证实，自此，外界对她健康情况的忧虑一直挥之不去。

从那以后，女王公开露面的行程愈来愈少，且一再抱怨行动不便。伊丽莎白二世将于本月21日欢度96岁大寿。

女王不会参与本周的圣周四「濯足节」（Maundy Thursday）宗教仪式，将由长子兼王位继承人查尔斯王储（Prince Charles）代为出席。

濯足节标志着复活节周末的开始，通常是女王固定出席的活动。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2022 AFP