染疫康复者血栓风险 美研究：比常人多1倍

（法新社华盛顿24日电） 针对COVID-19（2019冠状病毒疾病）患者康复后，出现肺栓塞、呼吸道症状的情况，美国一项新的大型研究显示，机率比未曾染疫者多了1倍。

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法新社报导，美国疾病管制暨预防中心（CDC）的研究发现，18到64岁的成年人中，1/5的人会出现可能与他们COVID-19确诊相关的健康问题，65岁以上的成年人中，这个比例更达1/4，这样的发现与其他研究获得的结果一致。

所有的症状中，发生急性肺栓塞的风险增加最多，65岁以下和以上的成年人都增加一倍，慢性咳嗽、呼吸急促等呼吸道症状的风险也一样。

美疾管中心的研究基础是2020年3月到2021年11月间的35万多名COVID-19染疫者的医疗纪录，配对的「对照组」则是160万名与对应COVID个案同个月分求诊，但没有被诊断出染疫的人士。

研究团队会进行医疗纪录评估，看是否出现26个与「新冠长期症状」（long COVID）有关的临床情况。

患者追踪时间从首次看诊后1个月，到发展出后续症状为止，或直到1年之后，端看哪一个先发生。

不论65岁以上或以下的个案，最常出现的症状是呼吸道症状和肌肉骨骼疼痛。

65岁以下的患者中，COVID-19过后对大多数类型症状的风险都增高，但脑血管疾病、心理健康情况、物质相关疾患方面，并未发现有显着差异。

研究作者写道：「COVID-19的严重度和病程会影响患者医疗保健需要与经济状况。」

「染疫后所出现的医疗情况同样也会影响患者在劳动力上的贡献，并可能对患者本人及其家属造成经济上的影响」，也会对医疗体系带来更大的压力。

这项研究的局限包括没有考虑在性别、种族以及地理位置上的资料，也没有考量疫苗接种情况。且由于研究时间的关系，也没有考虑到变异病毒株的问题。

© 2022 AFP