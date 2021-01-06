染疫病故人数一天新增3936人 美国再破纪录

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（法新社华盛顿5日电） 根据约翰霍普金斯大学统整的数据显示，美国过去24小时内因染2019冠状病毒疾病（COVID-19）身故者达3936人，再破纪录。

美国2019冠状病毒疾病（COVID-19）单日死亡人数再破纪录，约翰霍普金斯大学统整的数据显示，过去24小时内，美国染疫身故者达3936人。

法新社报导，约翰霍普金斯大学（Johns Hopkins University）纪录同时显示，全球疫情最严重的美国，今天另有25万173件新增病例。

美国确诊病例累计超过2100万例，死亡总数达35万7067人。

冠状病毒疾病追踪计画（COVID-Tracking Project ）资料显示，美国住院人数也处于疫情爆发以来的最高点，因COVID-19住院的患者超过13万1000人。

美国南部、西部的情况尤其严重。

在加州洛杉矶，由于疫情严峻，医疗资源不堪负荷，救护车人员被告知勿将生存机会过低的患者送进医院，并限制氧气用量。

美国先前的单日染疫死亡纪录，是6天前写下的3920多人。

美国近几个月确诊病例暴增，自去年11月底开始，每天染疫过世的人数急遽增加，定期超过2000例，且经常冲破3000例。

刚过去的年末假期返家团圆潮，预料将进一步推升染疫人口，恶化疫情。

美国这个世界上最富裕的国家，最终只能寄望由疫苗接种行动来终结疫情。

但去年12月中旬展开接种以来，仅480万名美国人施打第一剂疫苗，不到总人口的2%。

© 2021 AFP