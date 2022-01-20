染COVID-19得到自然免疫 研究：保护力比疫苗强

（法新社华盛顿20日电） 研究发现，在美国上一波由Delta变异株引发的感染激增期间，相较于接种过COVID-19疫苗却未染疫的人，未接种疫苗却染疫痊愈者的防护力更强。但研究人员警告，未接种疫苗、也未曾染疫的人重症和死亡风险也相对高。

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针对自然免疫与透过COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗接种取得防护力的强度比较，这篇研究是最新的讨论，也是在美国疾病管制暨预防中心（CDC）批准下所进行。

不过研究作者警告说，不要将染疫作为一种策略，因为与接种疫苗的人相比，未接种疫苗、也未曾染疫的人在住院、染疫后长期影响和死亡的风险更高。

截至2021年11月30日，加州和纽约州约有13万1000人死于COVID-19，这两州是这篇研究使用统计模型的依据。

美国CDC发表声明说：「病毒会持续演变，包括导致 COVID-19的病毒。在研究期间，疫苗接种和染疫痊愈后提供的保护力发生变化。不过疫苗接种仍是预防COVID-19最安全的策略。」

这项分析是在Omicron变异株出现前所进行。研究使用的是2021年5月30日至11月30日期间，在纽约州和加州筛检呈阳性的110万人病例数据，并利用这些数据来模拟推论更广泛群众的状况。

研究显示，在Delta成为主要病毒株前，疫苗比感染病毒提供更强的免疫力；但Delta变异株在去年6月下旬至7月开始大流行后，关系开始转变。

截至去年10月3日那周，接种过疫苗却未感染过COVID-19的人，染疫可能性是未接种疫苗、却曾染疫者的3到4倍。

在去年10月13日至11月14日的几周内，在加州接种过疫苗、却没有感染过COVID-19的人，住院风险是曾染疫、却未接种疫苗者的3倍左右。

不过研究也指出，接种过疫苗和也得过COVID-19的人，保护力最强。

然而这篇研究可能会受到「选择偏差」的影响，因为研究排除未接种疫苗占绝大多数的死亡病例。

在其他研究方面，包括去年8月以色列一篇着名论文也发现，在Delta变异株激增期间，自然免疫比疫苗更有效。

但根据Delta变异株大流行前的数据，美国CDC先前的立场相反。

这篇研究总结说：「还需要进一步研究来确定染疫痊愈后的保护力持续时间，考量因素包括Omicron在内等变异株类型、严重程度和症状。」（译者：陈怡君/核稿：陈政一）

© 2022 AFP