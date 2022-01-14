查国会之乱社群媒体使用 脸书推特等公司收传票

（法新社华盛顿13日电） 负责调查去年袭击美国国会山庄的委员会，今天对脸书（Facebook）母公司Meta、Google母公司Alphabet、推特（Twitter）与Reddit发出传票，以获得资料了解那段期间的社群媒体使用情况。

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此举是要了解这些平台如何被用来助长错误讯息和暴力极端主义，以试图推翻2020年大选结果。

众议院1月6日袭击事件调查特别委员会主席汤普森（Bennie Thompson）在声明中说：「我们不能让我们重要的工作再耽搁下去。」

特别委员会调查时任美国总统川普的支持者攻击国会山庄原因，以及川普在事件中扮演的角色。这项调查的最新进展是对这些社群媒体公司发出传票。川普不断宣称他在大选中输给拜登是因为选举遭到操纵，这种说法迄今未经司法证实。

汤普森说：「特别委员会想要了解的两个关键问题是，错误讯息和极端暴力主义的传播如何助长这起攻击我国民主的暴力事件，以及如果有的话，社群媒体采取了哪些措施来防止旗下平台成为激化民众做出暴力行为的温床。」

「令人失望的是，经过好几个月的联系，我们仍旧没有能回答这些基本问题所需的文件和资料。」

这些公司必须在27日前提供相关资料。Google表示，公司一直与委员会合作，「实质回应他们索取文件的要求」，并会继续配合。

推特婉拒发表评论，Meta则未回应置评要求。Reddit发言人说：「我们收到了传票，并会持续应委员会的要求与他们合作。」

特别委员会已发出超过50张传票，听取逾300人证词。他们料将在夏季提出期中报告，并在秋季公布最终报告。

外界普遍归咎社群媒体平台助长暴力行动的呼声及散布错误讯息，导致去年1月6日发生的国会之乱。

特别委员会8月曾要求15家科技公司提供国会山庄暴力事件相关纪录，包括今天这次收到传票的公司，以及TikTok、Snapchat、Parler、4chan等。

汤普森在本周寄送脸书执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）的信中表示，尽管已不断且明确要求提供脸书在关于选举错误讯息和暴力内容上所采取的行动相关文件，委员会仍未收到这些资料。其他3家公司执行长收的信函也有类似的批评内容。

Alphabet和Google执行长皮查伊（Sundar Pichai）、前推特执行长杜锡（Jack Dorsey）与祖克柏也在去年3月的听证会上，就他们平台上的错误讯息在国会山庄暴力事件中扮演的角色接受议员质询。

© 2022 AFP