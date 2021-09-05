查尔斯前亲信卷丑闻暂停主持王子基金会

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（法新社伦敦5日电） 英国媒体日前披露，王储查尔斯王子的慈善基金会负责人疑似与一名沙乌地阿拉伯商人有利益交换关系。基金会已就此展开调查，这名执行长也暂时停止职务，静待调查结果出炉。

查尔斯王子的基金会表示，执行长佛西特（Michael Fawcett）已同意暂停职务，等待针对「星期日泰晤士报」（Sunday Times）和「周日邮报」（The Mail on Sunday）报导的内部调查结果出炉。

佛西特曾当过查尔斯的贴身侍从，据说他目前仍与王储关系密切。

英媒踢爆，佛西特曾居中协调，协助沙乌地商人马贺福兹（Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz）获得王室荣衔和英国公民身分。

作为回报，马贺福兹则捐赠巨款，支持威尔斯亲王（The Prince of Wales）查尔斯特别有兴趣的修复计画。

查尔斯的慈善基金会旨在帮助失业者重返工作岗位，并成立小型企业。针对媒体爆料，基金会回应，他们「非常认真看待」相关报导。

基金会也强调，佛西特「完全支持进行中的调查，他也确认，会以各种方式协助调查」。

据报导，佛西特担任查尔斯的男仆期间，会替查尔斯将牙膏挤在牙刷上，并协助王子穿衣。据传查尔斯还曾说过：「我可以在几乎没有任何人协助的状况下管理所有事情，但我不能没有佛西特。」

2003年，佛西特疑因转售王室不想要的礼物，遭控财务不当行为，但后来洗清嫌疑。查尔斯的慈善机构重组后，他于2018年被任命为基金会负责人。

© 2021 AFP