查尔斯王子再度确诊 已自主隔离

（法新社伦敦10日电） 英国克莱伦斯宫今天说，查尔斯王子二度确诊COVID-19，目前已在隔离中。英国媒体报导，查尔斯确诊两天前，曾在温莎城堡（Windsor）见过女王伊丽莎白二世。

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威尔斯亲王（The Prince of Wales，即查尔斯）官方推特页面上表示：「威尔斯亲王已验出COVID-19（2019冠状病毒疾病）阳性反应，现正自主隔离。」

查尔斯确诊前曾见过女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II），引发关注，一位不愿透露姓名的王室消息人士告诉英国联合社（Press Association），95岁的女王目前尚未出现任何症状。

白金汉宫（Buckingham Palace）并未说明，女王的病毒检测结果是阳性或阴性。

克莱伦斯宫（Clarence House）表示，查尔斯王子原定今天要在英格兰南部温彻斯特（Winchester）为一尊雕像揭幕，但在最后一刻取消这项行程，使他「深感失望」。

73岁的查尔斯2020年3月首次验出病毒阳性反应，随后在女王位于苏格兰的巴尔莫勒尔堡（Balmoral Castle）隔离约一周。

幕僚人员表示，查尔斯再次感染病毒是经由例行检测发现，他已完整接种疫苗。（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

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