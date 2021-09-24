查德外长警告 小心俄国佣兵

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（法新社纽约联合国总部24日电） 非洲国家查德外交部长泽内（Cherif Mahamat Zene）今天警告各国小心外部势力干预，并提到俄罗斯佣兵在邻国活动。

法新社报导，泽内被问到俄罗斯佣兵组织「瓦格那集团」（Wagner Group）时说：「外部干预，无论来自何方，都对我国的稳定与安全构成非常严重的问题。」

他在纽约联合国大会场边告诉法新社和「非洲机密」（Africa Confidential），查德会采取各项措施确保国家安全。

他说：「利比亚有俄罗斯佣兵，他们也出现在中非共和国。」

查德前总统德比（Idriss Deby Itno）4月与叛军作战伤重不治。泽内表示，这些叛军受过瓦格那集团训练。

他说：「我们有理由担心这些佣兵的存在。」不过他也说，查德没有这些佣兵当时在国内的证据。

近年来俄罗斯准军事组织、私人的保安专家和保全公司在非洲的影响力愈来愈大，尤其是在冲突频传的中非共和国，联合国指控瓦格那集团包商在当地横行。

泽内表示，5月30日在查德邻近中非共和国边境地区发生的一起攻击事件，背后肯定有俄罗斯人撑腰。他还表示，他们掌握这些人在当地的全盘证据，并说查德发现中非共和国和利比亚的瓦格那集团人员曾通电话。

俄国承认曾派「指导员」到中非共和国，但也说他们并未介入冲突。俄国坚称在利比亚没有准军事组织。（译者：卢映孜/核稿：曹宇帆）

© 2021 AFP