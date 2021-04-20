查德总统德比作战身亡 38岁儿子接棒

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（法新社查德恩加米那20日电） 查德军方宣布，掌权30年的总统德比与叛军作战后今天伤重不治。他的儿子马哈马特被任命为临时总统，但这个被视为西方重要战略盟友的非洲国家恐进入前途不确定的时期。

查德军方指出，叛军在4月11日选举日对北部发动大规模入侵，德比（Idriss Deby Itno）上周末赴前线指挥军队对抗叛军。

查德国营电视台报导，军方发言人阿泽姆（Azem Bermandoa Agouna）将军发表声明指出，德比「刚咽下人生最后一口气，他在战场上捍卫这个主权国家」。

阿泽姆又说，德比38岁的儿子马哈马特（Mahamat Idriss Deby Itno）被一个由军方官员组成的过渡委员会任命为临时总统。

查德政府及国会都已被解散，军方也宣布实施宵禁及关闭边界，但誓言在历经18个月的过渡时期后，将进行「自由及民主」的选举。

今年68岁的德比是职业军人，在1990年政变成功后掌权至今，是非洲在位最久的领导人之一。他多年来以铁腕统治查德，但他也是西方在动乱沙赫尔（Sahel）地区对抗圣战士运动的重要盟友。

德比2018年推动通过新宪法，得以让他掌权至2033 年。反对派人士指控德比高压统治，他生前因为对于查德石油财富的管理，以及镇压反对人士，面临日益升高的民怨。

但在昨天公布的选举结果中，德比以79%得票率赢得他的第6个总统任期。一些反对阵营人物杯葛这场选举。

© 2021 AFP