查德总统阵亡权力真空 联合国难民署：情势危急

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（法新社金夏沙22日电） 非洲国家查德长期掌权的总统德比（Idriss Deby Itno）与叛军作战重伤不治，联合国难民署署长葛兰第今天对查德的危险情势表达关切。

葛兰第（Filippo Grandi）在访问刚果民主共和国（Democratic Republic of Congo）期间表示：「查德近来情势演变非常危险。」

葛兰第在金夏沙一项记者会中说，查德对非洲沙赫尔（Sahel）地区的稳定，关系重大。

德比统治查德长达30年；军方20日宣布，他在率领军队与叛军作战时受伤不治。

德比突然阵亡消息，立即引发查德权力真空疑虑，查德对西方国家在动乱的沙赫尔地区反抗圣战主义至关重要。

德比的盟友立即扶植他的儿子马哈马特（MahamatIdriss Deby Itno）继任总统，并担任过渡性的军事委员会领导人。

葛兰第将与法国总统马克宏等十多国元首一同出席德比的丧礼，而法国曾是查德的殖民宗主国。

葛兰第表示，他预定将和刚果民主共和国总统齐塞克迪（Felix Tshisekedi）商讨「非洲一直令我们担心和忙碌的其他情势」，诸如衣索比亚和苏丹。齐塞克迪目前是非洲联盟（African Union）的轮值主席。

葛兰第并指出，经过数十年冲突后，刚果民主共和国在难民问题上面临重大挑战。（译者：纪锦玲/核稿：张佑之）

© 2021 AFP