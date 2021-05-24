查理咬我手指加密艺术卖出 逾76万美元成交

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（法新社旧金山23日电） 2007年上传到YouTube的55秒短片「查理咬我手指」（Charlie BitMy Finger）今天以非同质化代币（NFT）形式拍卖，最终以将近76.1万美元（新台币2126万元）成交。

在这支55秒的爆红短片中，有一对可爱的英国兄弟档，当时3岁的哥哥哈利（Harry）的手被弟弟查理（Charlie）咬住，直说「查理咬我手指」后，竟然又把手指放回弟弟嘴里，这次哥哥被咬得大声哀叫，整个过程全被爸爸录下来上传到YouTube，影片14年间点阅率来到了8.83亿次。

戴维斯－卡尔（Davies-Carr）一家人宣布今天拍卖结束后将删除影片，最高出价者将成为「网路史上这段可爱影片的所有权人」。不过这支影片已经在网路上被复制、分享和转传无数次了。

这次拍卖吸引11个帐号出价，引发mememaster和3fmusic之间的竞标战，后者最终以76万999美元得标。

NFT收藏品基本上是数位资产，有着由区块链创造的真实证书，在过去一年人气开始爆炸式增长。

今年3月，推特（Twitter）执行长杜锡（JackDorsey）把自己15年前发出的首条推文「刚刚设定好我的推特」拿出来拍卖，由一名马来西亚商人以290万美元得标。

至今已10岁的网路迷因图「彩虹猫」（Nyan Cat）3月以59万美元卖出；上个月迷因图「灾难女孩」（Disaster Girl）成交价为180以太币，当时将近50万美元，由杜拜一家音乐工作室得标。

© 2021 AFP