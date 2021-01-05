查疫情源头 世卫专家小组在中国与西方间走钢索

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（法新社北京5日电） 2019冠状病毒疾病疫情肆虐全球一年多，世界卫生组织专家将入境中国探究病毒起源。但这场访问已被高度政治化，背后还有一连串隐匿疫情的指控、阴谋论，以及真相恐遭粉饰的疑虑。

北京当局之前在全球众目睽睽下，延后让独立专家入境深究2019冠状病毒疾病（COVID-19）起源，不愿同意调查。

但世界卫生组织（WHO）现在表示，中国已允许世卫专家到访，预计一支10人小组不久就会抵达中国进行5或6周的访问，其中包括为期两周的隔离检疫。

中国当局本周仍拒绝证实专家到访的确切日期和细节，显示这场任务仍具敏感性。

2019冠状病毒疾病在2019年底，于中国武汉市率先被发现，接着扩散到中国境外造成破坏，至今已夺走逾180万人性命并重挫经济。

但疾病源头至今众说纷纭。在国际社会互相指责和臆测，以及中国当局决心掌控疫情论述、释出混淆说法的情况下，真相仍深陷迷雾之中。

世卫小组已承诺会聚焦科学问题，特别是冠状病毒如何从动物传到人类身上。据信病毒原本的宿主是蝙蝠。

德国负责疾病管制及预防工作的罗伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）成员林德兹（Fabian Leendertz）去年12月底也告诉法新社：「这不是在寻找有罪的国家或当局，而是要了解发生了什么事，避免未来再度发生和降低风险。」林德兹将参与这次访中行程。

然而人们已在质疑世卫小组可达成什么成果，以及他们将面临何种政府压力。人们忧心世卫小组将沦为中国官方说法的橡皮图章，而非挑战他们的论述。

世卫组织已不是第一次因2019冠状病毒疾病派专家到中国。去年曾有小组前往调查当局因应疫病的方式，但非调查疫情源头；接着去年夏季又有团队赴中，为未来的调查奠定基础。

然而这一次，世卫必须在各方利益冲突之间��浑水，卡在控诉中国的西方国家，以及中国领导阶层之间。现在中国领导阶层已决心展现，中国秘密、阶级化的政治体制有助于遏制疫情，而非助长散播。

© 2021 AFP