查疫源原始数据不可少 WHO盼中国给资料

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（法新社日内瓦13日电） 世界卫生组织（WHO）专家今天对于在中国调查疫源时无法取得原始资料表示失望，并说需要进一步资料以查明可能的2019冠状病毒疾病（COVID-19）初期病例。

率领世卫专家小组赴武汉调查疫源的班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）今天受访时说：「我们希望有更多资料。我们曾要求更多资料。」

他表示：「就有限时间内能有多少作为来说，既有挫折感，也有实际的期望。」他还说，希望之后将可取得他们所要求的资料。

世卫专家小组本周稍早结束在中国的4周疫源调查行程，但未提出确定性的结果。

班恩巴瑞表示，专家小组极想取得最初病例的原始资料，包括肺炎、流感和发烧，这些可能是新型冠状病毒造成。

在此行之前，中国科学家曾审视系统，并于2019年10月到12月这段期间找出7万2000起这类病例。他们利用一系列标准来判定这些病例是否可能是新型冠状病毒，最后将名单删减到仅92起值得研究的病例。其中67起已提交血清学检测，最后都对新型冠状病毒呈阴性反应。

班恩巴瑞说，专家小组曾要求中方提供所套用的标准为何，但徒劳无功。他说：「我们试图了解从7万2000例删至92例的过程。」他表示，若能取得COVID-19 初期患者原始资料，他们将可以套用更宽松的条件，让手边有更多案例可以研究。

他说：「这将是下一阶段研究的提案之一。」

「华尔街日报」先前引述世卫调查员的说法报导，中国当局拒绝提供境内最早一批新型冠状病毒病例的原始资料；调查员说，双方为了缺少细节一事而激烈交锋。

根据报导，中国当局拒绝交出174名COVID-19患者的资料，这些病例都是在2019年12月疫情刚爆发时，于湖北省武汉市发现的患者。

© 2021 AFP