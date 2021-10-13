查维兹昔日盟友 委内瑞拉政治犯监禁期间染疫过世

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（法新社卡拉卡斯12日电） 委内瑞拉官员今天表示，曾与奉行社会主义的已故强人总统查维兹结盟、但之后分道扬镳并成为政治犯的陆军将领巴杜埃尔，在监禁期间染疫过世。

检察总长沙柏（Tarek Saab）在推特（Twitter）上发文说：「我们要为染上COVID-19（2019冠状病毒疾病）而心肺骤停过世的巴杜埃尔（Raul Isaias Baduel）哀悼。」

沙柏补充道，66岁的巴杜埃尔先前曾接种第一剂疫苗，在染疫后「接受适当的医疗照护」。 巴杜埃尔曾是查维兹（Hugo Chavez）时代的国防部长，且在2002年查维兹因政变被短暂推翻时，帮助查维兹夺回政权。 被控贪腐的巴杜埃尔服刑近8年，他在2015年获释后，被控谋反现任总统马杜洛（Nicolas Maduro） 而再次入狱。 非政府人权组织「刑事司法论坛」（Foro Penal）的律师西米欧布（Gonzalo Himiob）表示，巴杜埃尔过世，代表2015年至今，「已有10名政治犯死在狱中」。 西米欧布在推特发文说：「任何被监禁的人，其生命和健康都应由国家负责；囚犯一直都需要医疗照顾。」 巴杜埃尔的儿子中，有两人曾因被控谋反被捕，其中的劳尔．艾米利欧（Raul Emilio Baduel）在逃。 另外，约斯纳斯．阿道夫（Josnars Adolfo Baduel）则是因为被控参与一起2019年海上登陆企图推翻马杜洛但失败的行动而遭逮，目前仍在监禁中。

© 2021 AFP