查美国会山庄之乱 众院委员会拟请麦卡锡作证

（法新社华盛顿12日电） 美国国会调查去年1月6日国会山庄暴乱事件的委员会，今天要求共和党重量级联邦众议员麦卡锡作证，试图了解麦卡锡在暴乱当天致电前总统川普的谈话内容。

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民主党主导的1月6日袭击事件调查特别委员会（House of Representatives Jan. 6 Select Committee）提出这项要求，可能会导致他们和麦卡锡（Kevin McCarthy）爆发冲突。

麦卡锡是众院少数党领袖，去年1月6日数以百计川粉闯入国会，迫使议员和副总统仓皇逃离之时，麦卡锡曾和川普通电话。

调查委员会表示，麦卡锡在国会山庄之乱前几天，曾和川普的幕僚长梅多斯（Mark Meadows）联系。当时川普与幕僚正在筹划行动，试图阻止国会在2021年1月6日认证拜登胜选。

委员会主席汤普森（Bennie Thompson）在对麦卡锡的信中表示：「我们也必须了解，这位总统1月6日的计画是怎么整合的，以及他试图阻挠选举结果的其他方法。」

汤普森还在信中表示：「您已坦承在暴乱发生当时，曾直接和这位前总统通话。」

汤普森信中还说，委员会也在调查川普是否曾对麦卡锡暗示，对大众与调查人员提及暴乱当天两人对话时应该说些什么。

© 2022 AFP