柬埔寨地方选举登场 反对阵营盼削弱洪森统治

（法新社金边5日电） 柬埔寨今天举行地方选举，反对势力重整旗鼓，试图在明年全国性大选之前削弱总理洪森数十年统治。

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洪森（Hun Sen）是举世在位最久领导人之一，已经统治逾37年，2018年大选更赢得所有国会席次，使柬埔寨成为一党独大国家。他逮捕诸多政治反对派和活动人士，制造恐惧气氛。

反对党柬埔寨救国党（CNRP）于2017年上次地方选举拿下44%普选票。但同年稍晚却遭法院解散，赢得的席次被迫放弃。许多反对党人士要不逃到海外，要不被捕。

反对派领袖根索卡（Kem Sokha）被捕系狱逾一年，面临叛国罪审判；柬埔寨救国党共同创办人山岚西（Sam Rainsy）则流亡法国，避免遭到被他称为出于政治动机的判罪。

今天进行1652个乡分区理事会选举，关系着明年全国性大选前柬埔寨政治脉动。

洪森的柬埔寨人民党 （CPP）3日在首都金边造势，出动大批汽车、卡车、摩托车、嘟嘟车队助阵，与挥舞旗帜的支持群众相互挥映。

共有17个政党将角逐逾1万1600个职位，目前绝大多数都由执政党掌握。

但山岚西于1995年创立的烛光党（CP）是所有人目光焦点。烛光党在几乎所有选区都推派候选人，并且获得强大支持。

柬埔寨政治专家及「洪森的柬埔寨」（Hun Sen's Cambodia，暂译）一书作者史坦吉欧（Sebastian Strangio）指出，烛光党有能力吸引支持者，是唯一对洪森的柬埔寨人民党「构成真实威胁」的政党。

© 2022 AFP