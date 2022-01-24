柯尔妮63度叩关大满贯 首闯澳网8强

（法新社墨尔本24日电） 法国老将柯尔妮（Alize Cornet）今天在澳洲网球公开赛，击败罗马尼亚好手哈勒普（Simona Halep），63度叩关大满贯赛后，生涯首度闯进8强赛。

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法新社报导，拉佛球场（Rod Laver Arena）今天气温高达摄氏33度，两名女将都在场上苦苦挣扎，32岁的大会非种子选手柯尔妮在鏖战2小时33分钟后，以6比4、3比6、6比4胜出。

柯尔妮之后将与大会第27种子、美国女将柯林斯（Danielle Collins）争夺4强赛入场券。柯林斯在16强赛与比利时选手梅丹斯（Elise Mertens）苦战近3小时，最后以4比6、6比4、6比4胜出，闯进8强赛。

柯尔妮2005年在法网网球公开赛首次出战大满贯赛，在本届澳网前从未闯过第4轮。

在此之前，叩关大满贯赛最多次才闯进8强赛的纪录保持人是泰国选手塔玛琳（Tamarine Tanasugarn）。她2008年参加温布顿网球赛，终于在第45度叩关时美梦成真。

柯尔妮说：「这感觉真是太棒了。我和西蒙娜（哈勒普）苦战且面临炎热。在打了30分钟后，我们两人都快阵亡了，但我们持续奋战两个半小时。」柯尔妮20日在女单第2轮击败女网世界排名第3的西班牙好手蒙奎露萨（Garbine Muguruza）。

「对我来说，西蒙娜是一名优秀的战士，也是我的榜样。生涯首度闯进（大满贯）8强赛，对我可说是美梦成真。」

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