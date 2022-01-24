柯林斯后来居上逆转局 闯澳网女单8强

（法新社墨尔本24日电） 美国女将柯林斯今天在丢掉首盘后连追两盘，后来居上以1比2逆转击败比利时的梅丹斯，闯进大满贯澳网女单8强，续朝自己在2019年进到4强的最佳纪录迈进。

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本次澳洲网球公开赛女子单打第27种子柯林斯（Danielle Collins），在历经2小时51分的大战后，以4比6、6比4、6比4后来居上，艰苦击败第19种子梅丹斯（Elise Mertens）。

柯林斯接下来将和法国老将柯尔妮（Alize Cornet）争夺前进4强的门票。

柯林斯说：「这对我来说真的很艰苦，因为我前一场比赛才打了一场耗时极长的比赛，所以我必须做出很多技术调整，才有办法四处移动，那真是一个大挑战。」

柯林斯是本届第3位在澳网闯进女单8强的美国选手，前两人分别是基斯（Madison Keys）、皮古拉（Jessica Pegula）。

柯林斯曾在3年前打进澳网女单4强，但之后的成绩都未能再有所突破。

去年柯林斯开季一度相当难熬，必须开刀切除囊种，但后来在圣荷西（San Jose）、巴勒摩（Palermo）拿下生涯头两个世界女子职业网球协会（WTA）单打冠军，职业生涯又出现光芒。

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