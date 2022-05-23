柯瑞与魏金斯合拿58分 勇士胜独行侠西区冠军赛听牌

（法新社达拉斯22日电） 勇士今天在柯瑞、魏金斯联手攻下58分的带领下，以109比100击败独行侠，以3比0在7战4胜制的西区冠军赛率先「听牌」。

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美国职篮NBA西区冠军赛前两战，第3种子金州勇士在主场连赢两场，今天赛前以2比0领先第4种子达拉斯独行侠，两队此役移师独行侠主场进行系列赛第3战。

这场比赛开打后，勇士靠着一波10比0攻势，以19比7领先达两位数，但独行侠靠唐西奇（Luka Doncic）单节独得10分，并砍进压哨的大号三分弹将比分追近，让勇士首节仅以25比22领先。

次节前段，勇士失误偏多、命中率偏低，独行侠趁机打出17比6开局，以39比31超前，但勇士在柯瑞（Stephen Curry ）砍进三分球后，打出一波12比3攻势要回领先，在上半场仍以48比47领先独行侠。

下半场开打，勇士19比9的强力开局，让他们以67比56领先达两位数，并在柯瑞单节11分的带领下，在3节打完后，以78比68将领先扩大到10分。

末节，独行侠在贝坦斯（Davis Bertans）的双手灌篮后，一度将落后缩小到剩下6分，但柯瑞两罚俱中、魏金斯（Andrew Wiggins）的连续两记爆扣再把领先拉开到双位数。独行侠靠着一波11比2攻势，一度将落后缩小到5分，但波尔（Jordan Poole）关键时刻砍进一记重要的三分球，让勇士最终仍以9分之多获胜。

柯瑞此役攻下勇士最高31分，并送出11次助攻，魏金斯有27分、11篮板的「双十」成绩，汤普森（Klay Thompson）贡献19分，葛林（Draymond Green）和替补的波尔都有10分进帐，卢尼（Kevon Looney）虽只获得9分，但抓下多达12个篮板。

独行侠的唐西奇轰下全场最高40分，并抓下11个篮板，从板凳出发的丁威迪（Spencer Dinwiddie）攻下26分，布朗森（Jalen Brunson）贡献20分。

勇士今天赢球，率先在西区冠军赛「听牌」，双方24日（台湾时间25日）将继续在独行侠主场进行西区冠军赛第4战。

© 2022 AFP