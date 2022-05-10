柯瑞关键8罚全中 率勇士逆转擒熊听牌

（法新社洛杉矶9日电） 美国职篮NBA金州勇士队今天克服决胜节12分落后，柯瑞全场32分领军硬是逆转以101比98气走曼菲斯灰熊，西区季后赛第2轮以3比1听牌。

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柯瑞（Stephen Curry）第4节砍进18分，让前3节一路落后的勇士在最后一分钟扭转战局。

7日在两军第3战以112比142惨败的灰熊，今天本大有机会在勇士主场扳平系列赛，但少了因伤缺阵的球星莫兰特（Ja Morant），灰熊竟在最后一刻翻船。

勇士主帅柯尔（Steve Kerr）赛前传出COVID-19（2019冠状病毒疾病）筛检阳性的消息，由助理教练布朗（Mike Brown）暂代兵符。

灰熊在决胜节最多握有12分领先优势，但勇士外线手感逐渐回温，柯瑞在比赛前还剩3分25秒时率队扳平战局，双方陷入拉锯战，柯瑞在比赛倒数1分钟合计8罚全中奠定胜基。

勇士此役以柯瑞表现最佳，全场攻下32分，三分球14投4中，外加5篮板、8助攻；队友魏金斯进帐17分、10篮板，缴出「双十」成绩。

根据ESPN Stats & Info统计，柯瑞此役达成一项重要成就，成为史上第1位在季后赛累计投进500记三分球的球员。

灰熊共5人得分双位数，杰克森斩获全队最多的21分，琼斯、安德森（Kyle Anderson）各得19分、17分。

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