柯瑞单场50分助勇士射鹰 约基奇遭驱逐金块灭火

（法新社洛杉矶8日电） 美国职篮NBA金州勇士当家球星柯瑞今天轰下本季新高单场50分并外带10助攻，率队主场127比113痛宰亚特兰大老鹰；丹佛金块虽主将约基奇被赶出场，仍击败迈阿密热火。

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勇士赢球后本季战绩9胜1败，持续高居联盟之首。33岁的柯瑞（Stephen Curry）是生涯第10次缴出单场得分破50，他也打破张伯伦（Wilt Chamberlain）最年长达成单场50分、10助攻的联盟纪录，原本纪录是张伯伦的31岁。

柯瑞今天只打35分钟就达标50分10助攻，另还有7篮板，三分球19投9中、罚球13罚全中，看得1万8060名主场观众如痴如醉，只要他一投篮就高喊MVP。

浦尔（Jordan Poole）、威金斯（Andrew Wiggins）各为勇士挹注16、13分，扮演柯瑞的最佳绿叶；老鹰队则以杨恩（Trae Young）28分9助攻最佳。

另一地的比赛，金块约基奇（Nikola Jokic）25分、15篮板、10助攻完成本季首次大三元，但比赛末段因恶性犯规被裁判赶出场，不过金块仍以113比96赢球。

双方打到比赛尾声越见火爆，约基奇因不满热火莫里斯（Markieff Morris）对他犯规，用肩膀从后面用力杠对方，与莫里斯双双被驱逐出场，约基奇可能还得面临禁赛处分。

© 2021 AFP