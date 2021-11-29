柯瑞复活打趴快艇 勇士7连胜稳居全联盟第1

（法新社洛杉矶28日电） 勇士今天上半场的表现不如先前勇猛，但靠柯瑞比赛后段的大复活，最终105比90击败快艇收下7连胜，战绩仍维持在全联盟第1的位置。

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美国职篮NBA金州勇士今天到客场挑战快艇，在两队都有一些失误，且投篮手感不甚理想的情况下，勇士上半场仅以44比42领先地主洛杉矶快艇。

勇士第3节打出11比2开局，一举拉开领先差距，最终收下胜利，且得分达105分，这是他们连续第42场比赛的得分达到3位数。

勇士打到第3节后段，一度只剩2分领先，眼看连胜就要终止，但柯瑞（Stephen Curry）在末节拿下13分，助球队再把领先扩大到21分。

勇士的波尔（Jordan Poole）此役攻下17分，其中包括第3节剩下不到2分钟，在跟快艇今天攻下30分的乔治（Paul George）抗衡时所砍进的3个三分球。

这场比赛第4节剩下9分11秒时，柯瑞切入上篮被挡下，他认为自己遭到犯规，但裁判没有吹判，他气得大声向裁判抗议，结果换来一次技术犯规。

柯瑞今天包括三分球13投7中，22次出手命中12球，除攻下全场最高33分，还有6助攻、6抄截、5篮板的演出。

柯瑞认为，那个技术犯规根本是鬼扯。他表示，大家都会有生气的时候，也会决定怎么发泄怒气，「显然我是觉得自己被犯规了，所以把情绪宣泄出来，然后就让它过去，继续打球」。

本季至今，柯瑞平均每场比赛可获28.6分，目前是联盟的得分王。今天砍进7记三分球的他，只用了19场比赛就投进100个三分球，刷新自己创下的纪录。

勇士目前战绩18胜2败，是全联盟最佳，他们将于30日对上近况火烫、拿下16连胜的凤凰城太阳。太阳目前战绩17胜3败，排在勇士之后位居西区第2。

© 2021 AFP