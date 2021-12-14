柯瑞差两个三分球破纪录 勇士惊险击败溜马

（法新社印第安纳波利斯13日电） NBA勇士今天后来居上，102比100险胜溜马，但柯瑞此役投进5记三分球，还差两个才能打破艾伦的纪录，成为史上砍进最多三分球的球员。

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美国职篮NBA金州勇士今天客场挑战印第安纳溜马一役，勇士超级球星柯瑞（Stephen Curry）只要砍进7个三分球，就能超越生涯投进2973个三分球的退役名将艾伦（Ray Allen），成为NBA史上投进最多三分球的球员。

今天几近爆满的球迷，对比赛胜负的关注不如对柯瑞能否缔造历史来得多，每次他拿到球，全场都会屏息以待，每当他命中一记三分球，全场就会响起如雷的欢呼声。

柯瑞今天整场比赛20次出手命中8球，虽攻下全队最高26分，但三分球仅15投5中，还差两球才能打破艾伦的纪录。

勇士整个下半场几乎都处于落后的局面，在比赛结束前1分24秒，柯瑞砍进三分球，除朝纪录再迈进一步，也让勇士将落后追到剩下两分差距。

第4节结束前48.5秒，柯瑞再度进球，帮助勇士把比分扳平。终场前13.4秒，卢尼（Kevon Looney）砍进关键的两分，让勇士最终就以两分险胜。

勇士今天5人得分达两位数，除柯瑞攻下26分，葛林（Draymond Green）、魏金斯（Andrew Wiggins）都贡献15分，卢尼和替补的波特（Otto Porter Jr.）则分别获得14分、10分。

溜马的沙波尼斯（Domantas Sabonis）除攻下全场最高30分，还抓下全场最多的11个篮板，有「双十」的表现，布洛格登（Malcolm Brogdon）拿下23分，并送出8次助攻，雷维特（Caris LeVert）则是进帐19分，特纳（Myles Turner）仅得6分，但抓下10个篮板。

勇士下一场比赛将于客场对上纽约尼克，柯瑞有机会在篮球圣地麦迪逊花园广场（Madison Square Garden）缔造历史。

© 2021 AFP