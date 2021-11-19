柯瑞末节砍20分 勇士逆转击败骑士

（法新社克里夫兰18日电） 柯瑞今天在第4节飙进整场比赛40分中的20分，加上勇士末节加强防守力道，扳回落后13分的劣势，最终以104比89击败骑士。

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美国职篮NBA金州勇士今天客场对上克里夫兰骑士，要寻求近10战的第9胜。勇士第4节开打前还以68比81落后，但他们在末节前5分40秒让骑士1分也拿不到，成为扭转比赛胜负的关键。

在那段时间，柯瑞砍进3个三分球、独得13分，他的妹夫李伊（Damion Lee）也在这波17比0的攻势连进两球，让勇士以85比81超前。

贾兰德（Darius Garland）的「三分打」虽暂时帮骑士止血，但柯瑞、托斯卡纳-安德森（Juan Toscano-Anderson）各拿7分，李伊也获5分，让勇士打出19比5的攻势收尾。

骑士在第4节前6次出手都落空，并发生5次失误，因此丧失领先优势，也让勇士打出单节36比8的攻势逆转战局。

勇士今天赢球，意味着他们自2016年耶诞节后，就没有在骑士主场输过球。此役，勇士的李伊从板凳出发攻下11分，别利萨（Nemanja Bjelica）贡献了14分，魏金斯（Andrew Wiggins）挹注了12分，葛林（Draymond Green）则是送出全场最高的14次助攻。

贾兰德包括三分球11投4中，整场比赛22次出手命中10球，攻下全队最高25分。

魏德（Dean Wade）、洛夫（Kevin Love）都斩获17分，但骑士在莫布里（Evan Mobley）、萨克斯顿（Collin Sexton）仍旧无法出赛的情况下，吞下3连败。

戴维斯（Ed Davis）抓下全场最多的14个篮板，奥科罗（Isaac Okoro）和卢比欧（Ricky Rubio）分别获得10分。

© 2021 AFP