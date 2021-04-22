柯瑞熄火纪录中断 勇士不敌巫师

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（法新社华盛顿21日综合外电报导）NBA勇士今天在末节崩盘，最终114比118吞败，柯瑞此役连续场次得分达30大关的纪录也中断，停在11场。

美国职篮NBA金州勇士今天客场挑战华盛顿巫师的比赛，焦点全聚焦在勇士球星柯瑞（Stephen Curry）的纪录能否持续刷新。

柯瑞在前一场勇士对上费城76人的比赛中火力全开，轰下49分，一举超越巫师的毕尔（Bradley Beal）成为联盟得分王。这是33岁的柯瑞连续第11场得分达30大关，超越洛杉矶湖人已故传奇球星布莱恩（Kobe Bryant），成为33岁以上老将中，连续得分达30大关场次最多的球员，同时那场比赛也是他连续两战投进10个以上三分球。

不过柯瑞今天遭到巫师严加看管，上半场比赛，柯瑞招牌的三分球手感尽失，6次出手全部落空，仅以10投2中拿下4分。

柯瑞下半场稍微回神，但整场比赛包括三分球14投中2在内，25次出手命中7球，加上仅获两次罚球机会，让他单场只拿18分，未能将纪录持续改写。

勇士此役首节20比38落后巫师近20分，但在乌布雷（Kelly Oubre Jr.）半场攻下18分，贝兹摩（Kent Bazemore）、魏金斯（Andrew Wiggins）都有10分进帐下，上半场仅以58比60落后2分。

下半场勇士在第3节打出35比26攻势，反以93比86带着7分优势进到第4节。可惜末节被巫师打出32比21的攻势，最终勇士以114比118落败。

这场比赛之后柯瑞平均每场比赛可获31.4分，仍优于毕尔的31.1分，依旧暂居联盟得分王。

勇士目前战绩29胜30败，胜率不到5成，在西区排名第10，分别落后第8、第9的曼菲斯灰熊、圣安东尼奥马刺有1.5场、0.5场胜差。

© 2021 AFP