柯瑞独木难撑大局 灰熊后来居上延长赛胜勇士

（法新社旧金山28日电） 美国职篮NBA曼菲斯灰熊今晚客场对决金州勇士，两队缠斗至延长加赛才分出胜负，最后灰熊后来居上，104比101终结勇士的开季连胜，莫兰特个人独得30分，堪称灰熊致胜功臣。

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法新社报导，近况奇佳的勇士首节团队就斩获37分，第2节甫开赛即领先19分，半场打完，勇士55比45领先10分，看来非常有机会缔造开季5连胜。

不过曾获选联盟年度最佳新秀的莫兰特（Ja Morant）下半场带动灰熊反攻气势，全队回神奋战不懈直到延长赛胜负底定。

他的队友像是贝恩（Desmond Bane）、杰克森（Jaren Jackson Jr.）及纽西兰长人亚当斯（Steven Adams），分别进帐19分、15分与12分，也是灰熊最终力克勇士的关键。

莫兰特表示：「开赛之初感觉状况外，我们没有全力以赴，以致他们打得顺手，而我们大幅落后，不过大家都知道灰熊诸将奋战到底的韧性，我们要回失分，并彻底落实战术，所以我们才能前仆后继并取得领先，我们就是拚了。」

正规比赛时间仅剩2.1秒，两队98比98战成平手，勇士柯瑞（Stephen Curry）执行最后一击却打铁，双方进入延长加赛，距离比赛终了剩下不到1分钟的关键时刻，莫兰特切入得手，104比101灰熊奠定胜基至终场。

柯瑞则是前3节打得虎虎生风，因灰熊加强防守，决胜时刻反陷入得分干旱，以致全场虽独得36分却未能助球队留下主场胜。

而勇士输球的另个关键则是全场发生22次失误，总教练柯尔（Steve Kerr）感叹：「这场比赛给我们全队上了一课，我们从中汲取了教训，而且球季才开始，所以我对往后仍深具信心。」

目前勇士与灰熊分别以4胜1负和3胜2负战绩，在西区15队中暂时分居第2及第5。（译者：曹宇帆）

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