柯瑞独砍47分 勇士仍败给绿衫军

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（法新社波士顿17日电） 美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克今天在主场迎战金州勇士，塞尔蒂克前锋塔特姆砍进44分，虽逊于勇士球星柯瑞的47分，仍助绿衫军以119比114击退勇士。

塔特姆（Jayson Tatum）今天在终场前48.8秒带球上篮，打破平手局面；24秒后沃克（Kemba Walker）再进一记三分球，让塞尔蒂克收下6连胜。

塔特姆进帐44分虽是全队最多，仍不及勇士后卫柯瑞（Stephen Curry）。过去一周柯瑞三分球攻势凌厉，今天三分球19投11中，一人独得47分。这是柯瑞连续第10场比赛得分破30，也是过去6天4场比赛中第3度独得逾40分。

塔特姆25次出手命中16球、三分球投9中5，得分为个人本季第2高，并拿下全场最高的10篮板。沃克与史玛特（Marcus Smart）分别挹注26分和16分。

帕克（Jabari Parker）在塞尔蒂克初次亮相，与普瑞查德（Payton Pritchard）各自贡献11分。布朗（Jaylen Brown）则因病缺赛。

勇士队方面，魏金斯（Andrew Wiggins）拿下22分，贝兹摩（Kent Bazemore）得16分，波尔（Jordan Poole）12分。葛林（Draymond Green）10助攻为全场最高，同时缴出5分5篮板的成绩。

© 2021 AFP