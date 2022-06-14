柯瑞率队扳平战局 成总冠军赛MVP大热门

（法新社旧金山13日电） 靠着勇士头号球星柯瑞轰下43分，勇士在美国职篮NBA总冠军赛前4战打完后，以2比2扳平塞尔蒂克，让他成为总冠军赛MVP的大热门。

广告 继续浏览后续

根据运彩公司DraftKings、运动博弈网站FanDuel开出的赌盘，最被看好拿下NBA总冠军赛最有价值球员（MVP）的就是金州勇士的柯瑞（Stephen Curry），紧追在后的是波士顿塞尔蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）。

在勇士输掉总冠军赛第3战后，柯瑞原本没那么被看好，但在第4战包括砍进7个三分球在内，26投14中拿下43分，让勇士重获主场优势，他很快又成为最被看好的球员。

根据另一家博彩公司BetMGM开出的盘口，柯瑞也是最被看好能夺得总冠军赛MVP的球员。

身高6��2�嫉暮笪揽氯鹪谧芄诰�赛表现出色，平均每场比赛可获34.3分、6.3篮板、3.8助攻，整体投篮命中率达5成，三分球命中率也有4成9。

根据DraftKings的说法，可望拿下总冠军赛MVP前5名球员中，柯瑞是唯一的勇士球员，其他被看好的程度排在前5的球员包括塞尔蒂克的塔特姆、布朗（Jaylen Brown）、史玛特（Marcus Smart）、霍福德（Al Horford）。勇士的魏金斯（Andrew Wiggins）、汤普森（Klay Thompson）并列第6，威廉斯三世（Robert Williams III）、怀特（Derrick White）并列第7名。

© 2022 AFP