柯瑞生活自律带来好表现 柯尔：想起费德瑞

（法新社旧金山12日电） 美国职篮NBA金州勇士当家球星柯瑞生活规律，让他能有稳定的好表现，球队总教练柯尔就认为，这像极了网球巨星费德瑞。

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柯尔（Steve Kerr）表示，柯瑞（Stephen Curry）看待篮球的方式，让他想起了费德瑞（Roger Federer）。

柯瑞10日为他辉煌职业生涯再写下一页光彩夺目的篇章，他拿下惊人的43分率领勇士队赢球，在7战4胜制NBA总冠军赛以2比2与波士顿塞尔蒂克战成平手。

那是一个会被载入NBA史册的指标性表现，如此耀眼夺目的演出，提醒世人为何柯瑞会被认为是史上最伟大球员之一。

对柯尔来说，柯瑞的最新杰作让他想起，勇夺20次大满贯赛金杯的瑞士网球名将费德瑞5年前在中国上海跟勇士队相遇的情况。

柯尔回忆道：「我们其实是几年前在中国遇到费德瑞，当时我们在上海打球，他来我们的休息室找我们聊天，葛林（Draymond Green）问他这20年来是怎么做到的。」他还说，费德瑞的回答很简单，却令人印象深刻。

当时费德瑞表示：「我喜欢日常生活例行公事，我起床后，为孩子做早餐、送他们去上学，然后去练球。我已经找到正确的训练方式，能让我在这个年纪保持最好状态。我很喜欢竞争，但我都会在每一天结束时，把头靠在枕头上，心想着这是多么美好的一天。」

柯尔指出：「所以当我想到费德瑞的故事时，我就常想起柯瑞，情况非常类似，就是对生活的热情，和享受过程的乐趣。」

目前为止，柯瑞在总冠军赛的表现，让他成为勇士队上角逐总冠军赛最有价值球员（MVP）奖项的最有力人选。

柯尔说：「他（柯瑞）的日常生活，就像节拍器般规律，每天都完全一样。他去训练室、举重室、球场，像时钟运转一样。但在这项工作中，也有快乐和活力的感觉。」

「我认为这是所有伟大运动员的共通点之一，当我们谈到运动场上的超级巨星，世界级的费德瑞、柯瑞，就能发现一个通则，他们不仅极为自律，而且真的很享受每一天。」

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