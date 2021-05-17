柯瑞登得分王 勇士击败灰熊夺西区第8

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（法新社旧金山16日电） 美国职篮NBA金州勇士球星柯瑞（Stephen Curry）今天狂飙46分，个人再度登上联盟得分王，也助勇士终场以113比101击败曼菲斯灰熊，并取得西区第8位置打本周附加赛。

柯瑞本季平均得分32分，登上联盟得分王。华盛顿巫师大将毕尔（Bradley Beal）休阵3场后归队，今天稍早攻下25分，本季平均得分31.3，落居联盟第2。

勇士在例行赛最终战于主场取得6连胜后，成为西区第8种子，接下来除非吞下双败，才会无法拿到西区8 队季后赛门票。勇士将在19日晚间客场打附加赛，对手是波特兰拓荒者或洛杉矶湖人。拓荒者和湖人今天稍晚对决。

灰熊则是5连胜止步，以西区第9位置打附加赛，19 日将在主场迎战第10种子圣安东尼奥马刺。

至于勇士和灰熊今天赛况，勇士第3节在柯瑞17分助阵下，看来取得比赛掌控权，以86比69迈入第4节。

然而布鲁克斯（Dillon Brooks）率领灰熊急起直追，在一波22比5攻势中贡献13分，在比赛剩6分32秒取得91平手，但之后犯规被换下场。

灰熊之后两次以2分领先，但勇士紧咬不放。灰熊在终场前4分49秒以97比95领先，但21秒后浦尔（Jordan Poole）随即命中关键三分球，助勇士超前奠定胜基。

勇士的魏金斯（Andrew Wiggins）今天缴出21分、10篮板「双十」成绩；葛林（Draymond Green）打出14 分、9篮板、9助攻的准大三元表现；浦尔挹注15分；卢尼（Kevon Looney）抢下全队最高11篮板。

灰熊方面，5名先发球员得分都达双位数，其中瓦伦休纳斯（Jonas Valanciunas）最高29分，外加全场最高16篮板。

队友布鲁克斯18分；莫兰特（Ja Morant）16分、9 助攻；杰克森（Jaren Jackson Jr.）14分；安德森（Kyle Anderson）10分。

© 2021 AFP