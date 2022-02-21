柯瑞砍破明星赛纪录16记三分弹 豪取50分率队赢球

（法新社克里夫兰20日电） 詹姆斯队今天在NBA明星赛中，靠柯瑞飙进破纪录的16记三分球、轰下50分的带领，以163比160击败杜兰特队。

广告 继续浏览后续

美国职篮NBA明星赛今天登场，比赛由东、西区得票最高的布鲁克林篮网杜兰特（Kevin Durant）和洛杉矶湖人詹姆斯（LeBron James）担任队长，并组队参赛。

这场比赛开打后，杜兰特队（Team Durant）攻势集中在恩比德（Joel Embiid）身上，他单节独得11分，但在詹姆斯身先士卒攻下9分，及安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）拿下8分的联手带领下，詹姆斯队（Team LeBron）在首节47比45领先。

次节詹姆斯队的柯瑞（Stephen Curry）三分球7投6中攻下18分，但杜兰特队在莫瑞（Dejounte Murray）、拉米罗．波尔（LaMelo Ball）分别攻下13分、10分的联手带领下，在半场打完后，反以94比93超前。

柯瑞上半场飙进8记三分球，改写明星赛半场最多三分球的纪录，第3节剩下8分多钟时，他再接连砍进两记三分球，打破乔治（Paul George）创下、单场9个三分球的明星赛最佳纪录。

柯瑞在第3节频频于三分线外开火，他三分球10投7中、单节轰下21分，但第三节打完杜兰特队仍以139比138领先詹姆斯队。

为了向布莱恩（Kobe Bryant）致敬，明星赛以前3节领先球队的得分，加上象徵布莱恩球衣背号的24分为赢球的基准点，因此这场比赛，先拿下163分的球队获胜。

而在詹姆斯拿下7分，并砍进致胜一击，加上柯瑞也获5分的情况下，詹姆斯队终场以3分险胜。

柯瑞此役单场砍进16记三分球，创下明星赛纪录，整场比赛攻下50分，更是詹姆斯队赢球的关键，因此获选为单场最有价值球员（MVP）。

© 2022 AFP