柯瑞砍30分 76人击败巫师进季后赛次轮

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（法新社费城2日电） 76人今天在塞斯．柯瑞砍进30分的率领下，以129比112击败巫师，并以系列赛4比1闯进季后赛次轮。

7战4胜制美国职篮NBA东区季后赛首轮，头号种子费城76人在打完系列赛前3战后就率先「听牌」，但第4 战首节，主力战将恩比德（Joel Embiid）就伤退，让第8种子巫师趁机抢下胜利。

虽然76人仍在系列赛以3比1「听牌」，但恩比德的伤势成为最大隐忧。经过核磁共振（MRI）检查，发现恩比德右膝外侧半月板撕裂，这也让他缺席今天的第5战。

这场比赛开打后，两队不断纠缠，巫师最多领先7分，但在霍华德（Dwight Howard）的第一时间灌篮得手、马克西（Tyrese Maxey）的急停跳投命中后，76人扳平比数，两队首节29比29战成平手。

次节两队依旧拉锯，76人靠葛林（Danny Green）中场前3.6秒砍进一记三分球将比分超前，也因此在上半场以65比63领先巫师。

下半场的比赛，76人在塞斯．柯瑞（Seth Curry）单节12分带领下稍将比分拉开，3节打完，76人持续以103比94领先。

柯尔克玛兹（Furkan Korkmaz）第4节开打后砍进三分球，让76人领先达两位数，19比7的开局更让领先差距超过20分，最终他们就以17分之多拿下胜利。

76人以4比1淘汰巫师、晋级次轮后，将与东区第5种子亚特兰大老鹰对决。

塞斯．柯瑞今天攻下76人最高的30分，哈里斯（Tobias Harris）攻下28分，西蒙斯（Ben Simmons）有19分、10篮板、11助攻的大三元成绩，替补的马克西、霍华德、柯尔克玛兹分别获得13分、12分、10分。

巫师的毕尔（Bradley Beal）轰下全场高32分，卫斯布鲁克（Russell Westbrook）有24分、10助攻、8篮板的表现，八村垒（Rui Hachimura）则是攻下21分。

© 2021 AFP