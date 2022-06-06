柯瑞第3节灌14分 勇士大胜塞尔蒂克总冠军赛扳平

（法新社旧金山5日电） 柯瑞今天在第3节灌进14分，率勇士打出一波35比14的猛攻，他整场比赛攻下29分，助勇士107比88大胜塞尔蒂克，并在总冠军赛扳平战局。

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美国职篮NBA总冠军赛第2战，今天继续由西区冠军金州勇士在主场迎战东区冠军波士顿塞尔蒂克。

7战4胜制总冠军赛首战，勇士的柯瑞（Stephen Curry）第1节砍进6记三分球，创下在总冠军赛单节投进最多三分球的纪录，他单节轰下21分，也成为继乔丹（Michael Jordan）于1993年总冠军赛第4战的末节砍进22分以来，在总冠军赛单节得分最高的球员。

上一战前3节结束时落后12分的塞尔蒂克，靠末节40比16的猛攻，最终120比108逆转，在客场夺下关键的胜利，这让他们成为首支在总冠军赛中，打完3节落后10分以上，最终却以10分以上差距获胜的球队。

今天的比赛，塞尔蒂克打出13比5开局，勇士苦苦追赶后，靠着柯瑞切入后的抛投得手，在首节31比30领先塞尔蒂克。

次节塞尔蒂克一度超前，勇士利用一波10比0攻势，以45比40要回领先，之后双方不断拉锯，勇士靠着魏金斯（Andrew Wiggins）的进球，在上半场52比50保持领先。

下半场开打，勇士打出16比6的开局，以68比56领先达两位数，塞尔蒂克虽连飙两个三分球追近，但波特（Otto Porter Jr.）回敬一记三分弹、葛林（Draymond Green）两罚俱中，加上柯瑞也连砍两记三分球，勇士将领先扩大到17分，并在波尔（Jordan Poole）接连飙进两记三分球后，在3节打完后以87比64领先达23分。

末节勇士打出6比0开局，将领先幅度持续拉开，也提前为胜负定调，终场以19分之差收下胜利。

勇士的柯瑞此役轰下全场最高29分；板凳出发的波尔贡献17分；卢尼（Kevon Looney）获得12分；汤普森（Klay Thompson）、魏金斯都有11分进帐。

塔特姆（Jayson Tatum）今天攻下塞尔蒂克全队最高的28分；布朗（Jaylen Brown）贡献了17分；替补的怀特（Derrick White）则拿下12分。

塞尔蒂克今天整体投篮命中率仅3成75，上一战的致胜英雄霍福德（Al Horford）只有4投1中，2分、8篮板、1助攻的表现。首战攻下18分的史玛特（Marcus Smart）今天三分线外3投全部落空，6次出手仅命中1球，同样只获2分，都是球队今天输球的关键。

勇士今天赢球，在总冠军赛扳成1比1平手，接下来将于8日（台湾时间9日）前往塞尔蒂克主场，打总冠军赛第3战。

© 2022 AFP