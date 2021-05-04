柯瑞轰41分 勇士胜鹈鹕进附加赛机会大增

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（法新社纽奥良3日电） 美国职篮NBA金州勇士球星柯瑞今天轰下全场最高41分，让球队123比108击败纽奥良鹈鹕，能打附加赛的机会大增。

勇士此役获胜，战绩33胜32败排在西区第8，与第9 的曼菲斯灰熊间有0.5场胜差，与第10的圣安东尼奥马刺则有1.5场胜差，这大大增添了他们打进附加赛的机会。鹈鹕则以29胜36败排在西区第11名，他们与马刺间有2.5场胜差，与勇士、灰熊分别有4场、3.5场胜差。

柯瑞（Stephen Curry）轰下全场最高41分，本季至今平均每场比赛可攻下31.3分，暂居联盟得分王。场均31分暂居第2的毕尔（Bradley Beal），今天在华盛顿巫师154比141击败印第安纳溜马的比赛中获得26分。

本季频频上演飙分秀的柯瑞，是年度最有价值球员（MVP）的热门人选，今天这场比赛是他本季第9次至少拿下40分的比赛，也是生涯第47次。

勇士今天首节以39比21领先达18分，第2节最多曾领先25分，一路领先的情况下，最终15分之差获胜。

除了柯瑞轰下高分，魏金斯（Andrew Wiggins）也为勇士贡献26分；葛林（Draymond Green）有10分13篮板15助攻的大三元演出；替补的托斯卡纳-安德森（Juan Toscano-Anderson）、波尔（Jordan Poole）分别获得14分、11分。

鹈鹕的威廉森（Zion Williamson）攻下全队最高32分；殷格拉姆（Brandon Ingram）获得19分；替补的马歇尔（Naji Marshall）有12分进帐；布莱索（Eric Bledsoe）、埃尔南戈麦斯（Willy Hernangomez），分别拿下11分、10分。

NBA上季为因应疫情而推新制度，其中「附加赛」继续沿用。以本季形式来说，例行赛东、西区排名第1名到第6名的球队，依照排名依序成为季后赛两区第1到第6种子。而两区例行赛第7名到第10名的球队，也都还有透过「附加赛」闯进季后赛的机会。

© 2021 AFP