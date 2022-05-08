柯瑞30分猎杀灰熊 勇士季后赛2比1领先

（法新社旧金山7日电） 今天在柯瑞攻下30分的带动下，勇士142比112轰垮灰熊，在NBA季后赛次轮以2胜1负领先。

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美国职篮NBA西区季后赛次轮，第2种子曼菲斯灰熊与第3种子金州勇士，于灰熊主场打完前两战后各拿1胜，今天两队改在勇士主场进行第3战。灰熊前锋布鲁克斯（Dillon Brooks）因恶性犯规，此役遭禁赛1场，是球队客场作战的利空消息。

勇士在这场比赛首节三分球仅5投2中，一度落后达13分，但靠着6成11的整体投篮命中率紧咬比数，并在柯瑞（Stephen Curry）读秒阶段砍进三分球，以26比28只落后灰熊2分。

次节，勇士在汤普森（Klay Thompson）完成「3分打」后超前，在柯瑞攻下10分、魏金斯（Andrew Wiggins）与波特（Otto Porter Jr.）各贡献8分的联手下，最多曾领先12分，上半场打完以64比57领先。

下半场勇士打出10比0开局，先以74比57将领先拉开到两位数，之后在波尔（Jordan Poole）切入上篮得手后，以87比66领先达21分，在前3节打完后以101比80领先灰熊。

第4节急于追分的灰熊打出火气，安德森（Kyle Anderson）比赛剩下6分19秒时因不断和裁判抱怨，连被吹两次技术犯规而遭罚出场，加上莫兰特（Ja Morant）膝盖遭撞伤，最后反扑无力，遭单节轰下41分的勇士以30分之多大胜。

今天主场作战的勇士手感发烫，三分球32投17中，命中率达5成31，整场比赛84次出手命中53球，整体投篮命中率高达6成31。

柯瑞此役攻下勇士全队最高30分，替补的波尔斩获27分，汤普森贡献了21分，库明加（Jonathan Kuminga）、魏金斯分别攻下18分、17分，替补的波特则有13分进帐。

灰熊的莫兰特今天轰下全场最高34分，贝恩（Desmond Bane）、杰克森（Jaren Jackson Jr）分别攻下16分、15分，替补的梅尔顿（De'Anthony Melton）获得12分。

勇士今天获胜，在系列赛取得2比1领先，9日（台湾时间10日）将继续在主场迎战灰熊。

© 2022 AFP