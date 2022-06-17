柯瑞4度率勇士夺冠 终获总冠军赛MVP

（法新社波士顿16日电） 生涯已获无数荣耀的柯瑞，今天第4度率勇士拿下总冠军，自己也终于抢下总冠军赛MVP。

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2009年勇士在选秀会第1轮第7顺位将柯瑞（Stephen Curry）选入后，他在生涯至今的13个球季获得无数荣耀，独缺总冠军赛最有价值球员（MVP）肯定。

菜鸟年柯瑞就获选进入年度最佳新秀第1队，之后4度入选年度最佳第1队、3次年度第2队、1次年度第3队，并8次获选参加明星赛。

柯瑞拿过2次得分王、1次抄截王，2次获选年度MVP，其中更有1次是以全票当选，是联盟史上唯一1次以全票获选年度MVP的纪录。

今天之前柯瑞手上戴了3枚冠军戒指，但却始终与总冠军赛MVP无缘，成为他心中的一抹遗憾，但争取这个荣耀的渴望，也成为他卖力拚搏的一大动力。这次总冠军赛期间，柯瑞也在受访时坦言「得奖的那一刻会有很多喜悦，那是你会想要亲自体验的」。

勇士2014-15球季，在睽违40年后再度夺冠，当年伊古欧达拉（Andre Iguodala）拿下总冠军赛MVP，2016-17年与2017-18球季，勇士连拿2座总冠军，总冠军赛MVP则连2次被杜兰特（Kevin Durant）抱走。

这次总冠军赛，柯瑞第1战、第3战分别攻下34分、31分，无奈勇士都没能获胜；第2战他拿下29分，帮球队避免落入0胜2负的窘境，第4战更轰下43分，二度帮勇士扳平战局。第5战在对手全力围堵下，柯瑞仍进帐16分，帮助球队「听牌」，今天他砍下34分，并有7篮板、7助攻、2抄截的表现，率勇士顺利封王。

6场总冠军赛下来，柯瑞平均每场比赛可攻下31.2分、抓下6.2个篮板，并有2次抄截。

© 2022 AFP