核协议僵局未解 俄罗斯与伊朗共批欧美

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（法新社德黑兰13日电） 在伊朗核子协议缔约国代表于奥地利维也纳（Vienna）展开磋商，以使美国重返岌岌可危的协议之际，俄罗斯今天与伊朗站在同一阵线，联手抨击欧洲联盟（EU）和美国。

伊朗核子协议是伊朗与联合国安理会5个常任理事国（美国、英国、法国、俄罗斯、中国）加上德国和欧盟（EU），于2015年签订的国际协议。但美国前总统川普（Donald Trump）在2018年宣布退出这项协议，并颁布制裁伊朗的措施。

伊朗与各缔约方一直在磋商，如何解除美国施加的制裁，以及如何让伊朗再度遵守为了报复美国退出核协议而中止的核承诺。

然而就在磋商进行之际，伊朗纳坦兹（Natanz）铀浓缩厂11日遭受攻击。伊朗当局指控死对头━美国的盟友以色列就是幕后主使者。

另一方面，欧盟日前也决定把8名伊朗维安官员列入黑名单，以回应伊朗在2019年镇压国内抗议。

造访伊朗的俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）今天在德黑兰会晤伊朗外长查瑞夫（Mohammad Javad Zarif），会后两人共同出席联合记者会。

拉夫罗夫在记者会中表示：「我们指望能够挽回这项协议，以及美国终将完全恢复执行联合国（UN）的相关决议。」

拉夫罗夫也严词抨击欧盟制裁伊朗维安官员，并说把这些人列入黑名单，不利于当前恢复核协议的种种努力。

为回应欧盟的制裁，伊朗昨天说，将中止与欧盟在诸多方面的合作，包括「反恐、毒品（贩运）与难民」等。

查瑞夫也藉着与拉夫罗夫同台的机会警告美国说，「搞破坏」与制裁不会让美国在核子协议谈判中，获得更多的影响力；他并抨击以色列「铤而走险」。

查瑞夫说：「我们重新履行我们在『联合全面行动方案』（JCPOA，即伊朗核子协议）的承诺，完全不是问题。」

「但是美国人应该要了解，无论是制裁还是搞破坏，都无法让他们有更多谈判筹码，且这些举措将只会让美国的处境更不利。」

以色列并未声称伊朗铀浓缩厂遭破坏与他们有关，白宫昨天也说美国没涉入。

© 2021 AFP