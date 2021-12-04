核协议谈判迟无进展 美痛批伊朗不认真以对

（法新社华盛顿3日电） 美国今天猛烈抨击伊朗「似乎没有认真看待」重回谈判桌，导致列强与伊朗的核协议谈判迟迟无进展，华府不会让德黑兰一边拖延谈判，一边持续扩张核子野心。 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）警告，华府不会让伊朗一边拖延谈判，一边持续扩张核子野心，如果外交手段失效，将试图寻找「其他选项」。

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伊朗先前在维也纳与美国总统拜登的行政团队举行了6轮的间接协商，盼能挽救2015年的核协议。然而，6月间德黑兰强硬派政府上台之后，协商也跟着中断。

目前的第7轮协商展开5天后中断，参与其中的欧美外交人员表达忧心。

布林肯在视讯会议中对世界领导人表示，「过去几天我们看到，伊朗现在似乎没有认真做到重回协议的必要作为，这也是我们为何要结束在维也纳的这轮协商」。

他说，「但这时程很紧凑，因为我们无法接受，也不会允许伊朗一边延宕协商进程，同时持续发展他们的计画」。

布林肯的评估和拜登相互呼应。白宫发言人莎琪（Jen Psaki）表示，前6轮协商「取得进展」，但「很不幸地，伊朗这周的作法却不是要设法解决剩余的议题」。 伊朗与美国、中国、俄罗斯、德国、法国和英国2015年针对伊朗争议性核计画危机找出长期解决之道，但2018年5月，时任美国总统川普片面退出协议、重启全面性制裁后，协议濒临瓦解。

莎琪也责怪川普片面退出协议，导致伊朗的核子计画「急遽且空前扩张」。

© 2021 AFP