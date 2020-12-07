核武之父命案 伊朗：遭卫星AI遥控机关枪暗杀

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（法新社德黑兰6日电） 伊朗革命卫队（Revolutionary Guards）副司令法达威今天告诉国内媒体，核子科学家法克里萨德上周遇害，暗杀行动是透过卫星以「人工智慧」（AI）操控机关枪来瞄准目标。

法达威（Ali Fadavi）表示，法克里萨德（Mohsen Fakhrizadeh）11月27日与11人维安小组驱车行经首都德黑兰郊外的高速公路时，他的脸部遭到机关枪瞄准开了13枪。

伊朗梅尔通讯社（Mehr）引述法达威说法报导，机关枪架设在一辆日产（Nissan）皮卡车上，「仅聚焦法克里萨德的脸部，以致他的妻子虽只距离25公分，但未被击中」。

法达威还说，暗杀行动是透过卫星「线上操控」，利用「先进镜头与人工智慧」来对准目标。

他表示，维安组长挺身而出，为法克里萨德挡了4发子弹，「现场未见恐怖分子」。

伊朗当局归咎是宿敌以色列和流亡的反对派团体「伊朗人民圣战者组织」（People's Mujahedeen of Iran，MEK）所为。

伊朗官方新闻电视台（Press TV）曾报导，暗杀现场找到「以色列制」的武器。

法新社报导，自法克里萨德遇害后死因众说纷纭。伊朗国防部最初表示，法克里萨德和随扈在枪战中被捉；法斯通讯社（Fars）则说，是「遥控式自动机关枪」杀了他，但报导中未指明任何消息来源。

根据伊朗国防部长哈塔米（Amir Hatami）说法，法克里萨德是他的副手之一，领导伊朗国防部的防御研究与创新组织（Defence Research and Innovation Organization），这个组织专门研究「核防御」领域。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP