核融合重大突破 英实验产生能量改写纪录

（法新社牛津9日电） 英国科学家今天表示，他们在一场实验中，用反应炉产生59百万焦耳（MJ）核融合持续能量，打破先前纪录；此成就被誉为驾驭核融合成为新能源漫漫长路上的「里程碑」。

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核融合与太阳用来产生能量的过程相同，核融合的提倡者相信，核融合有朝一日可透过提供丰富、安全和绿能，帮助人类应对气候变迁。

英国原子能研究所（UK Atomic Energy Authority）指出，去年12月一场实验中，欧洲联合环状反应炉（Joint European Torus, JET）产生59百万焦耳（MJ）持续能量，先前该装置于1997年写下的纪录是产生22百万焦耳能量，这次实验数字是1997年纪录的2倍多。

英国原子能研究所在声明中指出，这一结果清楚展示，核融合提供安全、永续低碳能源的潜力。

实验使用的甜甜圈状机器被称为托卡马克（tokamak），而欧洲联合环状反应炉是全世界最大的可运作托卡马克装置。

核融合除安全性较高外，在投入同等重量下，核融合释出的能量比燃烧煤、石油或天然气多将近400万倍，且几乎不会产生废弃物。

英国今天公布的结果展示出，核融合能量维持时间可达5秒，但若要核融合变成可利用的传统电力来源，尚需更长维持时间。

「欧洲融合能源发展联盟」（EUROfusion）的唐恩（Tony Donne）表示：「如果我们能维持5秒钟核融合，我们未来扩大运作规模，就可以维持5分钟，然后是5小时。」

当局目前正在法国南部建造国际热核融合实验反应炉（ITER），它比欧洲联合环状反应炉更大且更先进。这一新的「人造太阳」最早可能于2025年开始运作，英国这次实验数据将证明攸关重要。

国际热核融合实验反应炉负责人毕戈（Bernard Bigot）盛赞欧洲联合环状反应炉的研究成果是「近乎工业规模」的能源生产。

© 2022 AFP