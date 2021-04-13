核设施被攻击 伊朗点名美国以色列搞破坏

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（法新社德黑兰13日电） 伊朗外长查瑞夫今天呛美国说，「搞破坏」与制裁不会让美国在重启陷入困境的2015 核子协议谈判中，获得更多的影响力。

查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）另抨击以色列「铤而走险」。伊朗指控以色列10日对境内的纳坦兹（Natanz）核子设施发动恐怖攻击。

他说，「我们重新履行我们在『联合全面行动方案』（JCPOA）的承诺，完全不是问题」，查瑞夫是指伊朗在2015年与美、英、法、德、俄、中和欧盟签署的核协议，美国在2018年退出。

查瑞夫与来访的俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）出席联合记者会时表示：「但是美国人应该要了解，无论是制裁还是搞破坏，都无法让他们有更多谈判筹码，且这些举措将只会让美国的处境更不利。」

伊朗昨天指控，纳坦兹铀浓缩厂遭到攻击，死对头以色列就是幕后主使者，并誓言「报复」及增加伊朗的核活动。

伊朗原子能组织（Iran Atomic Energy Organisation）表示，这个铀浓缩厂的配电所发生「小规模爆炸」。

以色列并未声称伊朗铀浓缩厂遭破坏与他们有关。但有以国媒体未引述消息来源报导，这桩核设施遇袭事件归咎于以色列情治单位发动「网路作战」。

美国「纽约时报」（The New York Times）引述不具名的美方与以色列情报官员指出，伊朗纳坦兹铀浓缩厂遭爆炸攻击，厂内地下离心机的供电系统被「完全摧毁」，且以色列有「参与其中」。（译者：曹宇帆/核稿：张正芊）

© 2021 AFP