格拉斯顿伯里音乐节邻近河流毒品浓度高 危害稀有鱼类

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（法新社伦敦28日电） 科学家今天表示，流经英国格拉斯顿伯里（Glastonbury）音乐节场地的一条河流，采样后发现非法毒品浓度非常高，已危害到稀有鱼类和其他野生动物。

专家表示，在水中检测到的古柯硷和摇头丸浓度非常高，可能会伤害到流经音乐节场地的怀特莱克河（Whitelake River）下游野生动物。

2019年在英格兰西南部索麦塞郡（Somerset）举办、为期5天的格拉斯顿伯里音乐节，有超过20万人聚集，从这条河采集的样本发现，摇头丸浓度增加4倍。

科学家表示，水中古柯硷的浓度之高，已干扰到该地区稀有、受到保护的欧洲鳗鲡生命周期。

专家呼吁未来参加音乐节的人使用格拉斯顿伯里官方厕所，因为据信这些药物通过在公共场所小便进入周围的水源。

位于威尔斯北部的班戈大学（Bangor University）研究生艾柏格（Dan Aberg）搜集这些数据，他说，所有音乐节「毫无疑问」都是「年度非法药物释放的来源」。

他补充说：「不幸的是，格拉斯顿伯里音乐节场地邻近河流，导致参加者释放的任何药物在进入脆弱的淡水生态系统前，几乎没有时间在土壤中分解。」

由于COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情限制，格拉斯顿伯里音乐节2020年50周年庆祝活动卖出约13万5000张门票后被迫取消，今年也再次取消盛典。主办单位表示可望在2022年6月恢复举办。

© 2021 AFP