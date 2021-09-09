格纳布里又进球 德国作客冰岛大胜

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（法新社雷克雅维克8日电） 格纳布里（Serge Gnabry）3天内踢进第3个国家队进球，帮德国今天在2022世界杯足球赛欧洲区资格赛4比0大胜冰岛，在J组的龙头地位益发稳固。

德国上半场就靠格纳布里、鲁迪格（Antonio Ruediger）破门，在雷克雅维克的劳加德（Laugardalsvollur）体育场3600名冰岛地主球迷面前先声夺人。

下半场第56分钟萨内（Leroy Sane）进球，斐纳（Timo Werner）第89分钟锦上添花，底定胜利。

若非格列兹卡（Leon Goretzka）的进球遭没收、哈斐茨（Kai Havertz）错过大好机会，德国这场的进球数会更多。

格纳布里前场5日德国6比0血洗亚美尼亚之役就独中两元，今天再添进球，29场国家队出赛已进19球。

德国队长、门将诺伊尔（Manuel Neuer）赛后说：「我们没浪费太多机会，展现出强势主宰，大家都很满意，队伍的球风已成形，希望就保持这样。」

「虽然世界杯会内赛遇到的对手等级会比列支敦斯登、亚美尼亚与冰岛更强，但传达正面信号很重要－我们的目标就是明年夺回世界杯王座。」

新教头佛利克（Hansi Flick）接掌后，德国在欧洲区资格赛3战全胜，攻入12球未失1球，已从去年9月资格赛刚开始时的老三爬上组内榜首，领先第2名的积分达4分。

佛利克今天只以京多安（Ilkay Gundogan）替代有伤在身的罗伊斯（Marco Reus），其余先发都跟前场对亚美尼亚时相同，德军今天也跟对亚美尼亚时的表现一样，开赛没几分钟就先进球，且全场攻势如水银泻地。

© 2021 AFP