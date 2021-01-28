桑德斯邻家阿伯照爆红 相关商品募得5000万善款

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（法新社华盛顿27日电） 美国联邦参议员桑德斯「邻家阿伯」打扮被拍下照片后网路疯传，对他而言，这身不甚时尚的装扮或许称不上恭维，但现在却成了乐善好施的代名词。

来自东北佛蒙特州的79岁议员桑德斯（Bernie Sanders）今天宣布，过去5天销售「阿伯照」相关商品，募得180万美元（约新台币5000万元）。

这张照片被制作成一千张迷因，让桑德斯的网路热度更胜以往。

桑德斯在声明中说：「珍（桑德斯妻子）和我很惊讶地看到过去一周有这么多人展现创意，很高兴我们可以利用网路名气，来帮助有需要的佛蒙特人。」

「但即便是这么大量的金钱，也不能替代国会行动。」

「我将尽我所能在华盛顿有所作为，确保佛蒙特州与全国各地劳工，在我们身处大萧条（Great Depression）后最大危机之际取得必要的纾困。」

桑德斯办公室表示，会收到善款的机构包括「快餐车」（Meals on Wheels）佛蒙特州办公室以及佛蒙特亲子网络（Vermont Parent Child Network）。

包括运动衣、T恤等「邻家阿伯」相关商品21日上架30分钟即销售一空。

这张桑德斯带着蓝色口罩翘脚独坐的照片，是法新社摄影记者斯米亚洛夫斯基（Brendan Smialowski）在1月20日拜登（Joe Biden）就职典礼上拍摄。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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