桑德斯「路人阿伯」迷因太红 杜鲁道借用宣导防疫

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（法新社蒙特娄23日电） 79岁佛蒙特州联邦参议员桑德斯出席拜登就职典礼的「路人阿伯」造型席卷网路，连加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）都利用这个哏来宣导防疫，警告民众不要出门。

杜鲁道今天在社群平台（Twitter）上传自己在官邸前草坪召开记者会的照片，背景却多了现在红遍网路的桑德斯（Bernie Sanders）双手交叉翘脚坐在椅子上的图像。

杜鲁道借用的这张桑德斯翘脚照，是法新社摄影记者斯米亚洛夫斯基（Brendan Smialowski）于美国总统拜登20日就职大典捕捉到的镜头，只见桑德斯穿着一身路人阿伯风格的外套，双手戴着手套，翘脚坐在椅子上。

照片一曝光，全球网友疯狂创作各种迷因。

杜鲁道今天也借用这张红图的魅力，并以小儿子日前在爸爸开记者会时从后方宅邸窗户偷瞄为哏，推文说：「我儿子一个月前左右不请自来我的记者会也就算了。」

杜鲁道话锋一转，指着以Photoshop软体加到他身影后方的桑德斯翘脚照说「可是这样」就不O.K.，并警告民众「如今不是旅行的时候，留在家里，我意思是说留在自己家里」。

© 2021 AFP