梅克尔任内最后访俄 料与蒲亭讨论阿富汗等议题

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（法新社莫斯科20日电） 德国总理梅克尔今天将访问莫斯科，与俄罗斯总统蒲亭举行会谈。两人料将讨论塔利班接管阿富汗、乌克兰东部一触即发的战争和俄国盟友白俄罗斯的专制镇压等议题。

梅克尔（Angela Merkel）和蒲亭（Vladimir Putin）今天的会晤，正值俄罗斯反对派领袖纳瓦尼（Alexei Navalny）遭神经毒攻击一周年。目前在俄国坐牢的纳瓦尼当时在德国柏林接受治疗，才保住一命。

梅克尔将神经毒剂攻击归咎于克里姆林宫，并要求莫斯科释放2月自德返俄便遭监禁至今的纳瓦尼。但蒲亭对下毒指控予以否认。

这将是梅克尔任内最后一次访问俄国。她的幕僚清楚表明，这场会谈挑的日期并非偶然。

德国政府发言人塞柏特（Steffen Seibert）18日说：「没错，那天正是纳瓦尼遭下毒一周年。而我们提出的要求至今仍未兑现。」

他表示，这桩案件「尚未查出真相」，这对德俄关系构成「沈重负担」。

外界也预期，梅克尔将与蒲亭讨论若干重大国际议题。蒲亭很少在莫斯科接见西方国家访客。

梅克尔结束访俄行程后，还将造访与俄国有敌对关系的乌克兰。（译者：陈昱婷/核稿：张正芊）

© 2021 AFP