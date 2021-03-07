梅克尔保守派联盟民调跌至1年低点

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（法新社柏林7日电） 根据德国画报（Bild）委托民调机构凯度（Kantar institute）进行的民调显示，德国总理梅克尔（Angela Merkel）的保守派联盟支持度跌到1年低点。

梅克尔领导的基民/基社联盟（ CDU/CSU）上周支持度来到32%，下滑了2个百分点，为2020年3月以来的低点。

画报指出：「这次的下滑有诸多因素，全都和疫情有关。」

在莱因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）和巴登符腾堡邦（Baden-Wuerttemberg）即将于3月14日举行地方选举之际，民调滑降对保守派来说是坏消息。

德国今年9月26日即将举行大选，这两个邦的选举被视为全国选情的风向球。梅克尔今年任期结束后将退出政坛。

去年春天，德国政府成功压下第一波2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情赢得国内外专家的赞赏，梅克尔中间偏右的基督教民主党（CDU）和巴伐利亚邦姊妹党基督教社会党（CSU）支持度逼近40%的高峰。

不过，德国2020年底遭第二波疫情重创，梅克尔执政联盟被迫站上火线。

尽管连月来实施痛苦的封锁措施，德国近日来新增感染人数停止下降。

在物流因素和官僚作业交相影响下，德国施打疫苗速度缓慢，再加上大规模筛检牛步化，都使得民众对政府的危机处理越来越没信心。

让梅克尔政府处境雪上加霜的是疫情之初爆发的口罩采购丑闻越滚越大。

基督教社会党议员诺史莱恩（Georg Nuesslein）被控收受口罩供应商60万欧元（约新台币2000万元）贿款，上月遭到调查。

基督教民主党议员罗贝尔（Nicolas Loebel）也卷入类似的争议。他的公司涉嫌收受25万欧元佣金，斡旋口罩合约。罗贝尔今天宣布退出政坛。

© 2021 AFP