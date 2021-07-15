梅克尔卸任前访华府 定调工作访问

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（法新社华盛顿15日电） 德国总理梅克尔（Angela Merkel）卸任前的外交之旅今天将造访华府，此行彰显这位资深德国领袖对于欧美关系的重要性，却也凸显她卸任后留下的欧美间待解难题。

即将在今年稍晚卸任的梅克尔，任内历经4位美国总统，而她此行定调工作访问，期间将会见美国总统拜登（Joe Biden）。

拜登政府高层官员表示，梅克尔今天的行程首先与副总统贺锦丽（Kamala Harris）于官邸共进早餐，之后拜登将在白宫与她一对一会谈并以午宴款待，「表达感谢」。

白宫方面坚称，这是「严谨工作访问」，不只是替梅克尔举办的欢送仪式而已。德国是全欧最大经济体，梅克尔领导这个国家将近16年，普遍认为她在位期间是欧洲最稳健领袖。

预料她与拜登将讨论气候变迁、COVID-19疫苗配送，以及因美国、德国与其他多国部队陆续撤军后，阿富汗何去何从等议题。

白宫官员说，两人也将针对非洲极端组织在沙赫尔（Sahel）地区构成威胁交换意见。

拜登与梅克尔也将磋商俄罗斯的「网路攻击与领土进犯」，乌克兰与俄罗斯的角力，以及「反制中国的不断崛起影响力」。

不过当前梅克尔主政时日无多，将来不及化解欧洲与美国所面临的紧要难题。

这些棘手难题包括极具争议的天然气管线北溪2号（Nord Stream 2）。俄罗斯即将藉此输送天然气至德国。

不只是北溪2号的管线铺设将避开乌克兰，引发俄罗斯蓄意削弱这个邻国经济的疑虑，而且这个输送方案凸显欧洲的能源供应，越来越仰赖死对头俄罗斯。

另一方面，德国的未来主政者将无法确保，拜登之后的继任者，不会又陷入前总统川普（Donald Trump）执政期间的漫无章法。

美国智库布鲁金斯研究所（Brookings Institution）资深研究员史特岑穆勒（Constanze Stelzenmuller）投书英国「金融时报」（Financial Times）说：「川普恣意妄为的敌意，迫使德国审视过度仰赖美国的缺陷。」

© 2021 AFP