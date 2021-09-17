梅克尔卸任在即 「梅克宏」4年欧盟核心伙伴解散

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（法新社巴黎16日电） 法国总统马克宏今天在巴黎接待德国总理梅克尔，这是梅克尔卸任前最后一次以总理身分访法。两人过去4年同为欧盟核心伙伴，这段关系如今迎来尾声。

德国将于本月26日举行联邦议院选举，67岁的梅克尔（Angela Merkel）将于选后交棒，终结她16年的政治舵手地位，她任内共与4名法国总统合作，包括席哈克（Jacques Chirac）、沙柯吉（Nicolas Sarkozy）、欧兰德（Francois Hollande）和马克宏（Emmanuel Macron）。

43岁的马克宏从不掩饰他对梅克尔长青于政坛的钦佩，但他时而强硬的风格及亲欧行动主义与梅克尔更加谨慎的路线大相迳庭。

2019年，两名领袖之间稍有龃龉，梅克尔坦言两人「互相角力」、「心态不同」，马克宏随后表示他相信「具有成效的冲突」。

法国智库「蒙田研究所」（Montaigne Institute）德国议题专家侯必内-波戈马诺（Alexandre Robinet-Borgomano）说：「他们作风非常不同。梅克尔很从容，总是寻求妥协，而马克宏大刀阔斧，随时可以针对他认为被忽略的问题发表大胆宣言。」

欧盟观察家认为，马克宏与梅克尔最终组成了有力的「法德火车头」，带领着拥有27个成员国的欧洲联盟。

位于柏林的德国国际安全事务研究所（German Institute for International and Security Affairs）学者托卡斯基（Pawel Tokarski）告诉法新社：「虽然两人截然不同，合作还是很顺利。」 马克宏与梅克尔今晚在法国总统府艾里赛宫（Elysee Palace）工作晚餐前受访，两人都笑容满面，互称「亲爱的安吉拉（梅克尔名）」、「亲爱的艾马纽（马克宏名）」，对彼此的称谓也不用「您」而是「你」。

梅克尔说，两人在工作晚餐中将谈到阿富汗、气候变迁、对中国关系及欧盟政策等。 两人的合作常被昵称为「梅克宏」（Merkron），他们共同经历了英国脱离欧盟所引发的危机，以及美国前总统川普不按牌理出牌的执政风格，还有COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情。

两人一路上难免有歧异和摩擦，例如在欧盟经济政策、俄罗斯天然气、英国脱欧和军售等议题上，都需要在定期电话联系和会谈中商讨解决。

负责欧洲事务的法国国务秘书波恩（Clement Beaune）自2017年就见证了「梅克宏」的密切合作，他说：「他们很不一样，但都有条不紊。」 「梅克宏」时代最具意义的一刻是在去年7月一场令人筋疲力尽的欧盟峰会上，欧盟首度同意集体借贷。 德国长期反对这项创举，但在承认COVID-19疫情重创欧盟经济的情况下，梅克尔和马克宏拟定了协议，好让欧盟筹资8000亿欧元（约新台币26兆元）用于基础建设和新兴科技。

侯必内-波戈马诺说：「这是本世纪之初的欧洲重大时刻。」他认为，两名领袖替一个真正拥有主权的欧洲打造了最初的基础，未来某一天，欧洲将有能力照顾自身安全、独立行动，不必仰赖美国。

但托卡斯基指出：「还有一些问题待解决，例如欧元区还不是很稳定。这是梅克尔留给继任者的包袱。」

© 2021 AFP