梅克尔承诺数十亿欧元纾困 重建灾区

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（法新社柏林21日电） 德国总理梅克尔昨天视察洪水重灾区，并当场承诺将请部会首长排除万难让紧急救助金尽快到位。预计内阁今天就会通过大型纾困方案，政府也会提出数十亿欧元的重建基金。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）的内阁今天预计通过大型纾困方案，以重建遭到大洪水重创的地区，并在未来提供更好的保障。

一周前，该区有记忆以来最严重的洪灾导致德国至少169人、全欧200人丧命，德国右翼和左翼组成的「大联合」政府将解冻纾困金，协助受损房舍、商家与重要基础建设。

由于损害估计达数十亿欧元，梅克尔昨天在视察灾情惨重的中世纪古城巴特明斯特艾费尔（BadMunstereifel）时向记者表示，联邦政府将会出手提供短期和长期协助。

媒体形容北莱因-西发利亚邦（NorthRhine-Westphalia）如「世界末日般满目疮痍」，梅克尔访视完灾区后向记者表示：「当看到这些破坏情况，就知道这次洪水是超乎我们想像的。」

她表示，部会首长将会做好准备，提供受灾民众紧急协助，并确保「经费会很快下来…我希望是几天之内」。

紧急纾困金将会搭配长期重建基金，由联邦政府和德国16个邦的政府「团结捐助」。

北莱因-西发利亚邦总理兼梅克尔政党基督教民主党（Christian Democrats）党魁的拉谢特（ArminLaschet）也陪同访视，他也是9月26日大选可能接下德国总理大位的人选之一。

拉谢特呼吁救援基金能「尽快且避免官僚地」提供给受害者。但也表示重建将会耗时数月，甚至数年。

德国社会民主党（Social Democrats）总理候选人、财政部长萧兹（Olaf Scholz）指出，欧洲这个最大经济体除了会提供受害者直接救助，也将通过「数十亿的重建计画」，好让情势能尽快好转。

他说：「对我来说重要的是事情发生后，要有后续作为」，包括德国灾害预防系统和气候保护措施。

绿党（Greens）总理候选人贝尔伯克（AnnalenaBaerbock）则呼吁建立一套更协调的方式以警示民众，同时要求政府准备更完善，以面对全球暖化导致的极端天气事件。

© 2021 AFP